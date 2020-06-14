محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مقيم عربي بالعقد الثالث من العمر)؛ قام بإشعال النار في عدد من المركبات في مقر الشركة التابعة لها في محافظة الجبيل، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 09:46 PM جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه Advertisements شرطة "الشرقية": القبض على مقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل شرطة "الشرقية": القبض على مقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مقيم عربي بالعقد الثالث من العمر)؛ قام بإشعال النار في عدد من المركبات في مقر الشركة التابعة لها في محافظة الجبيل، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة "الشرقية": القبض على مقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل ،

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