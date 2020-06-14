، تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بـ"كورونا" منذ نحو شهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - 1.562 حالة جديدة

سجلت تركيا اليوم (الأحد)، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد منذ 17 مايو الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة التركية أنه وثقت 1562 إصابة جديدة و15 وفاة بـ"كوفيد 19".

وذكرت الوزارة في بيان أورده "روسيا اليوم" أن 1330 مصابًا تماثلوا للشفاء لترفع حصيلة من تعافوا من الفيروس إلى 151 ألفًا و417 شخصًا.

من جانب آخر، بيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 4807.