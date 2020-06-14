- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت تركيا اليوم (الأحد)، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد منذ 17 مايو الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة التركية أنه وثقت 1562 إصابة جديدة و15 وفاة بـ"كوفيد 19".
وذكرت الوزارة في بيان أورده "روسيا اليوم" أن 1330 مصابًا تماثلوا للشفاء لترفع حصيلة من تعافوا من الفيروس إلى 151 ألفًا و417 شخصًا.
من جانب آخر، بيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 4807.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 09:40 PM
1.562 حالة جديدةتركيا تسجل أعلى معدل إصابات بـ"كورونا" منذ نحو شهر
سجلت تركيا اليوم (الأحد)، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد منذ 17 مايو الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة التركية أنه وثقت 1562 إصابة جديدة و15 وفاة بـ"كوفيد 19".
وذكرت الوزارة في بيان أورده "روسيا اليوم" أن 1330 مصابًا تماثلوا للشفاء لترفع حصيلة من تعافوا من الفيروس إلى 151 ألفًا و417 شخصًا.
من جانب آخر، بيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 4807.
، تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بـ"كورونا" منذ نحو شهر ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بـ"كورونا" منذ نحو شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.