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تستأنف مصر حركة الطيران في جميع المطارات في البلاد بدءًا من 1 يوليو المقبل، بحسب ما ذكر وزير الطيران المصري محمد منار عنبة اليوم الأحد.
وأوضح "عنبة" أن مصر ستستأنف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية، تدريجيًّا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها معها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّن أن الحكومة استغلت فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية، والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددًا عند استئناف الطيران.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 09:42 PM
أعادت رفع كفاءة مرافقها استعدادًا لتشغيلها
تستأنف مصر حركة الطيران في جميع المطارات في البلاد بدءًا من 1 يوليو المقبل، بحسب ما ذكر وزير الطيران المصري محمد منار عنبة اليوم الأحد.
وأوضح "عنبة" أن مصر ستستأنف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية، تدريجيًّا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها معها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّن أن الحكومة استغلت فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية، والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددًا عند استئناف الطيران.
، مصر تستأنف حركة الطيران في جميع مطاراتها بدءًا من أول يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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