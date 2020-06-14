، "قوميز": اشتقت للسعودية وللهلال وللقهوة.. علينا أن نعود الآن ،

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قال مهاجم الهلال الفرنسي " قوميز" إنه في كامل جاهزيته للعودة إلى السعودية، وتحديداً الرياض، وذلك لبدء التدريبات الجماعية مع الفريق ومن ثم استئناف ما تبقى من مباريات في الدوري.
وكتب "قوميز " في حسابه الشخصي على "تويتر" :" أعتقد آن الأوان للعودة للرياض، بعد شهرين في فرنسا"، وأضاف :" الأسد يفتقد جو الرياض، عليّ العودة للرياض الآن، افتقدت السعودية، والهلال والقهوة ".
يذكر أن "قوميز " يملك في رصيده التهديفي ( 14 هدفاً ) ولازال منافساً لمهاجم النصر " المغربي " عبدالرزاق حمدالله ( 18هدفاً ) على لقب هداف الدوري، حيث من المتوقع أن يحظى "ديربي العاصمة" الذي سيجمع الهلال ( المتصدر ) بنظيره النصر ( الوصيف ) في أغسطس المقبل، بالندية والإثارة حافلاً بالأهداف.
"قوميز": اشتقت للسعودية وللهلال وللقهوة.. علينا أن نعود الآنأحمد سرور الخليج 365 2020-06-14
قال مهاجم الهلال الفرنسي " قوميز" إنه في كامل جاهزيته للعودة إلى السعودية، وتحديداً الرياض، وذلك لبدء التدريبات الجماعية مع الفريق ومن ثم استئناف ما تبقى من مباريات في الدوري.
وكتب "قوميز " في حسابه الشخصي على "تويتر" :" أعتقد آن الأوان للعودة للرياض، بعد شهرين في فرنسا"، وأضاف :" الأسد يفتقد جو الرياض، عليّ العودة للرياض الآن، افتقدت السعودية، والهلال والقهوة ".
يذكر أن "قوميز " يملك في رصيده التهديفي ( 14 هدفاً ) ولازال منافساً لمهاجم النصر " المغربي " عبدالرزاق حمدالله ( 18هدفاً ) على لقب هداف الدوري، حيث من المتوقع أن يحظى "ديربي العاصمة" الذي سيجمع الهلال ( المتصدر ) بنظيره النصر ( الوصيف ) في أغسطس المقبل، بالندية والإثارة حافلاً بالأهداف.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
07:53 PM
قال إن الأسد يفتقد أجواء الرياض
قال مهاجم الهلال الفرنسي " قوميز" إنه في كامل جاهزيته للعودة إلى السعودية، وتحديداً الرياض، وذلك لبدء التدريبات الجماعية مع الفريق ومن ثم استئناف ما تبقى من مباريات في الدوري.
وكتب "قوميز " في حسابه الشخصي على "تويتر" :" أعتقد آن الأوان للعودة للرياض، بعد شهرين في فرنسا"، وأضاف :" الأسد يفتقد جو الرياض، عليّ العودة للرياض الآن، افتقدت السعودية، والهلال والقهوة ".
يذكر أن "قوميز " يملك في رصيده التهديفي ( 14 هدفاً ) ولازال منافساً لمهاجم النصر " المغربي " عبدالرزاق حمدالله ( 18هدفاً ) على لقب هداف الدوري، حيث من المتوقع أن يحظى "ديربي العاصمة" الذي سيجمع الهلال ( المتصدر ) بنظيره النصر ( الوصيف ) في أغسطس المقبل، بالندية والإثارة حافلاً بالأهداف.
، "قوميز": اشتقت للسعودية وللهلال وللقهوة.. علينا أن نعود الآن ،
المصدر : الخليج 365
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