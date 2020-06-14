نفذ مسحة كورونا وأنت في سيارتك.. إليك الطريقة

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، أنه يمكن الآن أخذ مسحة للفحص عن فيروس كورونا المستجد والمستفيد في سيارته، وذلك عبر تطبيق صحتي.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر: يمكنكم الآن أخذ مسحة للفحص عن فيروس كورونا وأنت مرتاح في سيارتك.. حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي. حمل التطبيق: هنا.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 2172 حالة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 127541 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 8472 حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19