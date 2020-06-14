في الحرجة .. تشييع جثمان الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شيعت محافظة الحرجة بمنطقة عسير اليوم جثمان الشيخ مسفر ناصر بن وقيان القحطاني، والذي قتل غدرًا على يد طباخه الأسبوع الماضي، حيث دفن في المحافظة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش صرح بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، بوقت وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة، وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته للنيابة العامة.

وأثنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في تصريح سابق على جهود الجهات الأمنية بالمنطقة التي أسهمت في سرعة القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدم على قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، حيث تمت الإطاحة به، والقبض عليه بعد ساعتين من وقوع الجريمة أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

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وقال أمير منطقة عسير: “إنه في إطار التوجيهات الكريمة الثابتة لملك البلاد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية بتقدير عطاءات رجال الأمن البواسل والرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على الأداء المتميز باعتبارهم عيونًا ساهرة على أمن الوطن، فإنني أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية، مثنيًا على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف، مما عجل من القبض عليه واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الأمير تركي بن طلال “بأنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد، وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة.

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