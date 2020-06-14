48 إصابة جديدة بكورونا في جازان والإجمالي 1511

2020-06-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

أعلنت وزارة الصحة،÷ اليوم الأحد، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة جازان.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 9 مدن، حيث سجلت جازان 15 إصابة، وبيش 9 إصابات، وأبو عريش 6 إصابات، والعيدابي 6 إصابات، وفرسان 4 إصابات، والعارضة 3 إصابات، وصامطة إصابتان، وصبيا إصابتان، وفيفاء إصابة واحدة.

Advertisements

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1511 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 1093 حالة، وبلغ عدد الوفيات 13 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 405 حالات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالمملكة 127541 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 84720 حالة، وبلغ عدد الوفيات 972 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 41849، الحالات الحرجة منها 1855 حالة حرجة.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19