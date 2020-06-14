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لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخران، من جراء حادث مروري وقع مساء اليوم الأحد بعقبة ضلع.
وتفصيلاً، قال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، لـ"الخليج 365": باشرت فِرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم بين سيارتَيْن، إحداهما من نوع "أكورد"، والأخرى "دينا"، في عقبه ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.
وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث، الذي وقع عند الساعة الـ6.46 من مساء اليوم، توجهت 4 فِرق إسعافية، واتضح عند وصول الفرق وجود خمس وفيات، وإصابتَين، وتم نقلهم لمستشفى الدرب العام.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 08:51 PM
الشهري لـ"الخليج 365": 4 فِرق إسعافية نقلت الحالات لمستشفى الدربشاهد.. مصرع 5 وإصابة اثنين في حادث تصادم بعقبة ضلع
لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخران، من جراء حادث مروري وقع مساء اليوم الأحد بعقبة ضلع.
وتفصيلاً، قال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، لـ"الخليج 365": باشرت فِرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم بين سيارتَيْن، إحداهما من نوع "أكورد"، والأخرى "دينا"، في عقبه ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.
وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث، الذي وقع عند الساعة الـ6.46 من مساء اليوم، توجهت 4 فِرق إسعافية، واتضح عند وصول الفرق وجود خمس وفيات، وإصابتَين، وتم نقلهم لمستشفى الدرب العام.
، شاهد.. مصرع 5 وإصابة اثنين في حادث تصادم بعقبة ضلع ،
المصدر : الخليج 365
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