اخبار السعوديه

العراق يتفق مع الشركات المديرة لحقوله النفطية على تخفيض الإنتاج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذًا لالتزاماته مع "أوبك"

اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو، حسبما ذكر مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لـ"رويترز"، اليوم (الأحد).

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 08:45 PM

تنفيذًا لالتزاماته مع "أوبك"

Advertisements
العراق يتفق مع الشركات المديرة لحقوله النفطية على تخفيض الإنتاج
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو، حسبما ذكر مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لـ"رويترز"، اليوم (الأحد).

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.

الكلمات المفتاحية

، العراق يتفق مع الشركات المديرة لحقوله النفطية على تخفيض الإنتاج ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتفق مع الشركات المديرة لحقوله النفطية على تخفيض الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا