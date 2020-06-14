محمد بن مسعود - الدمام - لتوزيع اللقاحات البيطرية لمستفيدي أهالي المحافظة بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن، اليوم الأحد، حملة تحت شعار "نخدمك في مكانك". وتهدف إلى توزيع اللقاحات البيطرية لمستفيدي أهالي المحافظة في منصة أنعام، وخدمتهم دون العناء للحضور إلى العيادة البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، في حفر الباطن، مع أخذ كل التدابير الاحترازية. زراعة حفر الباطن تطلق حملة تحت شعار "نخدمك في مكانك" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-14 بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن، اليوم الأحد، حملة تحت شعار "نخدمك في مكانك". وتهدف إلى توزيع اللقاحات البيطرية لمستفيدي أهالي المحافظة في منصة أنعام، وخدمتهم دون العناء للحضور إلى العيادة البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، في حفر الباطن، مع أخذ كل التدابير الاحترازية. Advertisements 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 07:49 PM لتوزيع اللقاحات البيطرية لمستفيدي أهالي المحافظة لتوزيع اللقاحات البيطرية لمستفيدي أهالي المحافظة بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن، اليوم الأحد، حملة تحت شعار "نخدمك في مكانك". وتهدف إلى توزيع اللقاحات البيطرية لمستفيدي أهالي المحافظة في منصة أنعام، وخدمتهم دون العناء للحضور إلى العيادة البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، في حفر الباطن، مع أخذ كل التدابير الاحترازية. ، زراعة حفر الباطن تطلق حملة تحت شعار "نخدمك في مكانك" ،

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