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وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق أحد أشهر محالّ بيع الشاورما بالشرائع بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطعم بفيروس كورونا.
وتفصيلًا: وأثناء قيام الفرق الصحية بصحة مكة المكرمة بأعمال الفحص المتوسّع وأخذ العينات، ثبت لديها إصابة أحد العاملين بمحل شاورما في الشرائع بالفيروس، فوجهت بسرعة إغلاق المحل، وفحص جميع العمالة المخالطين له.
وباشرت فرق الرقابة التابعة لبلدية الشرائع الموقع الذي يعمل فيه المصاب، وأغلقته على الفور، ووجهت بعدم فتح المحل إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم والتطهير، وبحضور مراقب البلدية للوقوف على الموقع.فيروس كورونا الجديد
إغلاق محل شاورما شهير بشرائع مكة بعد إصابة أحد عامليهأحمد العبدالله الخليج 365 2020-06-14
وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق أحد أشهر محالّ بيع الشاورما بالشرائع بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطعم بفيروس كورونا.
وتفصيلًا: وأثناء قيام الفرق الصحية بصحة مكة المكرمة بأعمال الفحص المتوسّع وأخذ العينات، ثبت لديها إصابة أحد العاملين بمحل شاورما في الشرائع بالفيروس، فوجهت بسرعة إغلاق المحل، وفحص جميع العمالة المخالطين له.
وباشرت فرق الرقابة التابعة لبلدية الشرائع الموقع الذي يعمل فيه المصاب، وأغلقته على الفور، ووجهت بعدم فتح المحل إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم والتطهير، وبحضور مراقب البلدية للوقوف على الموقع.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
07:18 PM
"صحة مكة" رصدت الحالة و"بلدية الشرائع" اتّخذت الإجراء
وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بلدية الشرائع الفرعية بإغلاق أحد أشهر محالّ بيع الشاورما بالشرائع بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطعم بفيروس كورونا.
وتفصيلًا: وأثناء قيام الفرق الصحية بصحة مكة المكرمة بأعمال الفحص المتوسّع وأخذ العينات، ثبت لديها إصابة أحد العاملين بمحل شاورما في الشرائع بالفيروس، فوجهت بسرعة إغلاق المحل، وفحص جميع العمالة المخالطين له.
وباشرت فرق الرقابة التابعة لبلدية الشرائع الموقع الذي يعمل فيه المصاب، وأغلقته على الفور، ووجهت بعدم فتح المحل إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم والتطهير، وبحضور مراقب البلدية للوقوف على الموقع.
، إغلاق محل شاورما شهير بشرائع مكة بعد إصابة أحد عامليه ،
المصدر : الخليج 365
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