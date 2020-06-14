شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل// “ظهور صاورخي” لـ الابن الأكبر لـ ”محمد بن سلمان“ ... شاهدو كيف ظهر بشكل مختلف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ١٤ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠١ مساءً (الخليج 365_متابعات)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لـ ابن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الأكبر. وظهر في الصور الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز . وحظيت الصورة بتداول واسع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل// “ظهور صاورخي” لـ الابن الأكبر لـ ”محمد بن سلمان“ ... شاهدو كيف ظهر بشكل مختلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.