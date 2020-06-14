شكرا لقرائتكم خبر عن “مرسوم سلطاني” جديد من ”السلطان هيثم بن طارق“ لمواجهة أكبر خطر يُهدد ”سلطنة عمان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ١٤ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١١ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، قرارًا جديدًا، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا في البلاد.

وقال المكتب الخاص للسلطان هيثم، في بيان له إن السلطان أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية، تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد-19)، عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع.

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وكان السلطان هيثم، أصدر الأربعاء الماضي، مرسومًا بإنشاء "المكتب الخاص" الذي يتبعه بشكل مباشر، وتتمحور اختصاصاته في التواصل مع مجلس الوزراء والمجالس الحكومية المختلفة حول المواضيع التي يأمر بشأنها السلطان.

ويذكر أن السلطان هيثم بن طارق، اتخذ عدة قرارات لاقت ارتياحًا بين العمانيين، أولها حين أصدر مرسومًا سلطانيًّا يقضي بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني لسلطنة عمان، والذي بدوره سيكون مسؤولًا عن المعاملات والجرائم الالكترونية.

كما وجّه سلطان عمان، في قرار آخر، بتخصيص مبلغ 300 مليون ريال عُماني، ما يعادل (779.26 مليون دولار) لتعزيز حركة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.