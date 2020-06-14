مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المُسجلة في المملكة اليوم الأحد. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المُسجلة في المملكة اليوم الأحد. وسجلت مكة المكرمة الدرجة الأعلى في المملكة وبلغت 44 درجة مئوية، بينما سجلت الباحة أقل درجة وبلغت 26 درجة مئوية.

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