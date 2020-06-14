شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحالات المسجلة اليوم الأحد للمصابين بفيروس كورونا وعددها (4233) حالة، منها 52% لسعوديين و48% لغير سعوديين، و32% للإناث، و68% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.

وبين أن الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1735) حالة، وجدة (352) حالة، ومكة المكرمة (314) حالة، والدمام (161) حالة، والمدينة المنورة (158) حالة، والهفوف (147) حالة، والقطيف (144) حالة، والخبر (137) حالة، والظهران (88) حالة، والطائف (74) حالة، وخميس مشيط (63) حالة، والخرج (54) حالة، وأبها (53) حالة، ونجران (53) حالة، ووادي الدواسر (50) حالة، والمبرز (46) حالة، وصفوى (46) حالة، والجبيل (41) حالة، وحريملاء (34) حالة، والدرعية (30) حالة، وحفر الباطن (29) حالة، وينبع (23) حالة، وحوطة بني تميم (22) حالة، والعيون (17) حالة، ومحايل عسير (16) حالة، والمزاحمية (16) حالة، وجازان (15) حالة، وتبوك (14) حالة، وبيشة (13) حالة، وضرماء (12) حالة، وحائل (11) حالة، والدلم (11) حالة، والمجمعة (11) حالة، وساجر (11) حالة، ورنية (10) حالات، ، وبيش (9) حالات، ورويضة العرض (8) حالات، ورجال ألمع (7) حالات، ورماح (7) حالات، وشقراء (7) حالات، والمجاردة (6) حالات، وظهران الجنوب (6) حالات، وسراة عبيدة (6) حالات، وسبت العلاية (6) حالات، وأبو عريش (6) حالات، والعيدابي (6) حالات، وعفيف (6) حالات، والدوادمي (6) حالات، والحناكية (5) حالات، وبريدة (5) حالات، ورأس تنورة (5) حالات، وشرورة (5) حالات، والقويعية (5) حالات، والجفر (4) حالات، ومهد الذهب (4) حالات، وعنيزة (4) حالات، وأحد رفيدة (4) حالات، ونمرة (4) حالات، وقرية العليا (4) حالات، وفرسان (4) حالات، والليث (4) حالات، والسليل (4) حالات، وثادق (4) حالات، والخرمة (3) حالات، وقيا (3) حالات، والمضة (3) حالات، والعارضة (3) حالات، وبدر الجنوب (3) حالات، والقوز (3) حالات، وصامطة حالتان، والمذنب حالتان، والقنفذة حالتان، وثريبان حالتان، والقريع حالتان، والسحن حالتان، والحرجة حالتان، وتثليث حالتان، وصبيا حالتان، ووادي الفرع حالتان، والكامل حالتان، وعرعر حالتان، وليلى حالتان، والبجادية حالتان، والزلفي حالتان، وحالة واحدة في كل من رياض الخبراء، والفرشة، والنماص، والقحمة، وبللسمر، وتنومة، ووادي بن هشبل، والبشائر، وتبالة، وبقيق، ومليجة، وفيفاء، ورابغ، وحبونا، ويدمة، ورفحاء، والحريق، والخاصرة، والرين، ورقائع الجمش، والبدائع، وأملج، والعلا، وخيبر، ويصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (127541) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (41849) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1855) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.