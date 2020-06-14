شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق أشهر محال بيع الشاورما في شرائع مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أغلقت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، أشهر محال بيع الشاورما في الشرائع الفرعية. أغلقت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، أشهر محال بيع الشاورما في الشرائع الفرعية. وثبت لدى الفرص الصحية، إصابة أحد العاملين بالمحل بفيروس كورونا، فوجهت بإغلاقه وفحص العاملين المخالطين له. كما أغلقت فرق الرقابة التابعة لبلدية الشرائع الموقع الذي يعمل فيه المصاب، ووجهت بعدم فتح المحل إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم والتطهير، وبحضور مراقب البلدية.

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