شكرا لمتابعة خبر عن «السعودية للكهرباء» توضح خطورة «القوس الكهربائي»: يسبب حرائق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، عن خطورة القوس الكهربائي، موضحة أنه أخد أسباب الحرائق.
وقالت الشركة عبر "تويتر" : " تعرف وش المقصود بالقوس الكهربائي؟ تفريغ كهربائي ينتقل عن طريق الهواء بين الموصلات أو من موصل إلى الأرض، تتمثل خطورته بحرارته التي قد تتجاوز 15000 درجة مئوية، وهي كافية لتبخير المعادن وتطاير القطع المنصهرة في كل الاتجاهات، ما ينتج عنه حرائق وأضرار خطيرة".
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