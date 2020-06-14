شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الاثنين، مشيرة إلى هبوب رياح نشطة وتساقط برد.

وأشارت الهيئة إلى هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وجنوب شرق المملكة والسواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وفي البحر الأحمر، لفتت الهيئة إلى أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين

وفي الخليج العربي، أوضحت الهيئة أن الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.