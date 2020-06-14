شكرا لمتابعة خبر عن بلاغ عن تصاعد الأدخنة من مقر تجميع نفايات في بلقرن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): باشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بلاغًا عن تجميع بعض النفايات بمحافظة بلقرن. باشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بلاغًا عن تجميع بعض النفايات بمحافظة بلقرن. وتضمن البلاغ تصاعد بعض الأدخنة وتصريف مباشر لمياه الصرف الصحي الغير معالج على بعض الأراضي. وأكدت الهيئة أنه تم ضبط المخالفات البيئية ورفع التقارير اللازمة.

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