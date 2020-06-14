شكرا لمتابعة خبر عن السبب وراء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف ناصر الهزاني المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، الهدف من قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار سيبدأ من 12 ظهرًا وحتى الثالثة مساءًا، وستمتد هذه الفترة حتى نهاية الثلاثاء الموافق 28 من المحرم.

وأشار إلى أن الهدف من القرار هو الحفاظ على صحة العاملين في القطاع الخاص وأهمية توفير بيئة عمل صحية وآمنة لا سيما في أجواء فصل الصيف، وتجنيب العمالة أي مخاطر صحية محتملة.

وأكد أنه يُستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، والذين يعملون في الصيانة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى استثناء عدد من المحافظات نظرًا لانخفاض درجة الحرارة.