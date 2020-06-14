أمير الباحة يوجه بترميم منزل أرملة الآيل للسقوط

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): وجه سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بمباشرة حالة الأرملة التي ناشدت بترميم منزلها الآيل للسقوط. وجه سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، بمباشرة حالة الأرملة التي ناشدت بترميم منزلها الآيل للسقوط. ووجه أمير الباحة، باستئجار منزل بديل لها ولإبنها وإعادة ترميم منزلهما في أسرع وقت ممكن على نفقته الخاصة حرصا من سموّه على سلامتهما.

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