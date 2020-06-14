شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل بشأن عودة الحياة لطبيعتها في 29 شوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن خطة العودة للحياة الطبيعية، موضحة أنها تسير بشكل طيب في عدد كبير من مدن المملكة.

وعن عودة الحياة لطبيعتها في 29 شوال، قالت وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن هناك بعض المناطق تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرة:" هناك البعض الأخر يحتاج للتدخل العاجل والتعديل بما يتلاءم مع الظروف الراهنة ".

وأكدت الوزارة على ثقتها في تخطي الجميع لهذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم.