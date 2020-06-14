شكرا لمتابعة خبر عن الشروط الجديدة لشغل درجة "قاضي ب " بعد تعديل نظام القضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، على تعديل المادة ٣٥ من نظام القضاء. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، على تعديل المادة ٣٥ من نظام القضاء. وأصبحت المادة بالنص التالي: " يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضی (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة من سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) ويتقدير لا يقل عن جيد جدا في الفقه وأصوله".

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