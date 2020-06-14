شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تكشف عن عدد الإصابات الجديدة في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):كشفت وزارة الصحة، في مؤتمرها عن مستجدات كورونا، بشأن الحالات الجديدة المسجلة بمنطقة تبوك، وكذلك الحالات النشطة وعدد المتعافين.
وتعافت جميع الحالات المصابة بالفيروس، فيما سجلت محافظتا الوجه و البدع حالة واحدة فقط.
وانخفض عدد الإصابات النشطة في مدينة تبوك لـ 138 إصابة بعد الإعلان اليوم، عن تسجيل 96 حالة تعافٍ، كما انخفض عدد الحالات النشطة في أملج لـ 6 حالات، وفي ضباء انخفض عدد الحالات إلى 11 حالة نشطة.
وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة حتى الآن 127541 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تكشف عن عدد الإصابات الجديدة في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.