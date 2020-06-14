شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بمعاقبة "المبتزة شهد" بعد سرقة صور الفتيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):قامت إحدى الفتيات وتُدعى "شهد" بأخذ صور أخريات، ونسبها لنفسها، ما أدى إلى انتقادات عديدة من المواطنين.
وأكد البعض عبر وسم " المبتزة شهد " ، أنها حاولت ابتزاز الفتيات بصورهن لكن لم يثبت ذلك، كما أنها اعتذرت لاحقًا.
وأشار آخرون، إلى أن الفتاة كانت بقروب للبنات وتأخذ الصور منه، وتبلغ من العمر 15 عامًا، مطالبين بمعاقبتها.
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