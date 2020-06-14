شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس في المملكة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن غدًا الاثنين سيتم بدء تطبيق قرارا منع العمل تحت أشعة الشمس.

ويتضمن القرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 مساءً وحتى 3 عصرًا، وذلك حت 15 سبتمبر.