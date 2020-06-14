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بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس في المملكة غدا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن غدًا الاثنين سيتم بدء تطبيق قرارا منع العمل تحت أشعة الشمس.

ويتضمن القرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 مساءً وحتى 3 عصرًا، وذلك حت 15 سبتمبر.

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