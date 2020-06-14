شكرا لمتابعة خبر عن آخر تغريدة لنجل الشيخ خالد المصلح قبل وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واسي عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الشاب عبدالله نجل الداعية خالد المصلح الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد بعد صراع طويل مع المرض.

وعرض ناشطون عبر مواقع التواصل صوراً من المقبرة خلال تشييع الجثمان ودفن الفقيد ، حيث أن الفقيد هو حفيد الداعية ابن عثيمين لابنته .

وتناقل البعض أخر تغريدة للفقيد قبل وفاته والتي حملت دعوة بالشفاء، قال فيها:" يارب عوّضني خيرًا عن كل شيء انكسر بنفسي ،وكل يأس أصاب قلبي، ولاتجعل لي رجاءً عند غيرك، اللهم أرني الفرح بشفائي، وسرّ قلبي بعافية تغنيني عن كل خلقك، اللهم ارزقني أجمل ممّا أتمنّى، وأكثر ممّا أتوقع، وأفضل ممّا أدعو، واحفظ لي أغلى ما أملك، واجعل القادم أجمل، فثقتي بك كبيرة يالله ".