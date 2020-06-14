شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: بقي أسبوع على كسوف الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن موعد كسوف الشمس القادم على المملكة، إذ سيحدث يوم الأحد القادم 2020/6/21 -1441/10/29 .

وأضاف في مقطع فيديو له، أن الكسوف سيكون جزئيًا على الخليج ماعدى جنوب مسقط بسلطنة عمان وجنوب المملكة واليمن حيث سيتم مشاهدته حلقيًا.

وأشار إلى أنه سيبدأ تقريبًا من الساعة الثامنة إلى ثلث وينتهي عند العاشرة إلى ثلث صباحًا، وأعلى نسبة في المملكة ستكون ناحية شرورة، وأقل نسبة ستكون على حائل.