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الصحة توضح لماذا لم تتخذ المزيد من الإجراءات المشددة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إنه لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة في الرياض حول منع التجول نظرًا إلى أنه يتم السيطرة على الأعداد داخل المستشفيات ومراكز الطواريء.

ولفت إلى أنه هناك دائماً مراكز متخصصة ومراكز للطوارئ والأزمات والقيادة والتحكم ومراكز على مستوى وطني تتابع كل ذلك ساعة بساعة على مدار اليوم لضمان أن كل الاحتياجات يتم تلبيتها بتوفير الاستيعابية والقدرة اللازمة والرعاية الطبية المواكبة لها وأن كل من يحتاج إلى الرعاية الصحية يحصل عليها.

وأكد على أنه إذا تطلب الأمر المزيد من الإجراءات سيتم لتخاذها على الفور.

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