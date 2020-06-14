جددت تأكيد دعمها بغداد ضد العنف والإرهاب
أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت الوزارة تأكيد تضامنها ووقوفها بجانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وعبَّرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
اقرأ أيضًا:
سيارات مدنية تطلق النار على المتظاهرين العراقيين.. وترفع شعارات معادية ضد أمريكا
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على ديالى شمال شرق العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.