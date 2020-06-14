السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على ديالى شمال شرق العراق

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة تأكيد تضامنها ووقوفها بجانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وعبَّرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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