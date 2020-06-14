«التجارة» تحذر من استغلال «شخص الوزير» في النصب على المواطنين

أكدت العمل مع الجهات المختصة على تتبع المتورطين في هذه الجرائم
حذَّرت وزارة التجارة، اليوم الأحد، من استغلال شخصية الوزير ماجد بن عبدالله القصبي في إعلانات كاذبة ومضللة لجمع الأموال بطرق مخالفة.
وفي بيان للوزارة، حذر المتحدث عبدالرحمن الحسين من إعلانات إلكترونية كاذبة ومضللة تستغل صورة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي للترويج للاستثمارات تحت مسميات وهمية مختلفة؛ منها «رسالة من ولي العهد»، و«فرص استثمارية للسعوديين فقط»، و«فرصة للمواطنين».
وأوضح المتحدث أن تسويق هذه الإعلانات أو نشرها جريمة يعاقب عليها النظام؛ لما تتضمنه من احتيال وخداع وتضليل، كما أنها تُستغل لجمع أموال لجهات مجهولة خارجة عن القانون، مشيرًا إلى أن هذه الإعلانات تعتبر مخالَفة صريحة لنظام التجارة الإلكترونية، الذي نصَّت العقوبات فيه على غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب الموقع المخالف، إضافة إلى إيقاف مزاولة النشاط، والتشهير بالمخالف على نفقته.
وأكد المتحدث العمل مع الجهات المختصة على تتبع مصدر هذه الإعلانات واتخاذ اللازم حيالها.
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