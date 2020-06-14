خلال الأسبوع الثاني من يونيو.. «مسام» ينتزع 1279 لغمًا في اليمن

بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 169.434 لغمًا
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1279 لغمًا منها لغمان اثنان مضادان للأفراد، و238 لغمًا مضادة للدبابات و1036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 169.434 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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