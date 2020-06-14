متحدث الصحة يكشف أسباب ارتفاع حالات كورونا الحرجة بمناطق المملكة

قال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مؤكدًا أن خطة العودة تسير بشكل صحيح، ومتى ما التزم المجتمع ستكون عودتنا للحياة الطبيعية ناجحة أكثر.

وأضاف خلال مؤتمر مستجدات كورونا اليوم الأحد، أن الازدياد في الحالات الحرجة، يكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيرا إلى أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة.

وتابع: «معدل نمو العدوى ينخفض، حتى نزل تحت مستوى 1 ولله الحمد؛ ولكن هناك ارتداد للمنحنى وارتفاع في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية».

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وأكد العبد العالي، أن أمامنا مسارين، قد يرتفع معدل نمو العدوى، إذا واصل المجتمع عدم التقيد والالتزام، وبإمكاننا العودة للانخفاض بأيدينا، موضحًا أن أبرز الاستفسارات التي استقبلتها الوزارة تتمحور حول «استعداد المستشفيات، التبرع بالدم في ظل الجائحة».

واستطرد «متحدث الصحة» قائلا: «أي منطقة تحتاج لتدخل أو احترازات إضافية، التقييم مستمر ومتى ما دعت الحاجة سيتم التطبيق».

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