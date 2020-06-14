لمحدودي الدخل.. كيف تحصل على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية؟

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات الحصول على تمويل نفاذ الموجه للمواطنين القادرين على العمل الذين لم يجدوا فرصة وظيفية، أو الراغبين في زيادة دخلهم الشهري ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، أن منتج نفاذ يتيح الاستفادة من تمويل ميسر يُمكِّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي في مجالات الخدمات التخصصية أو التجارة الإلكترونية أو الحرف اليدوية أو النقل التشاركي.

الفئات المستهدفة بتمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن أهداف منتج نفاذ التمويلي، تتمثل في تحفيز ممارسة العمل الحر، والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن، وتحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد، وتحقيق دخل إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، والحد من الائتمان غير الرسمي.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، فإن الفئات المستهدفة بمنتج نفاذ التمويلي هي: الموظفون براتب 10 آلاف أو أقل لمسار الخدمات التخصصية، والموظفون براتب 5 آلاف ريال أو أقل لمسار النقل التشاركي، والعاطلون عن العمل بدون راتب، وغير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

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شروط الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

ومن شروط الحصول على منتج نفاذ التمويلي، أن يكون طالب التمويل سعودي/ـة الجنسية، و ألا يقل العمر عن 18 عامًا، وألا يزيد عن 60 عامًا، وألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بتمويل آخر، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وكذلك الحصول على وثيقة العمل الحر، بالإضافة إلى التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات فقط، وألا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني عن 30 ألف ريال، وألا تتجاوز مدة التمويل 5 سنوات، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ويجب أن يقدم طالب التمويل ضمانات مقبولة لدى بنك التنمية الاجتماعية، وأن يلتزم بالشروط والأحكام للمنتج، وأن يسدد الرسوم الإدارية والأقساط في وقتها المحدد، مع التأمين على المركبة إذا كان العمل الحر الممول في توجيه المركبات.

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