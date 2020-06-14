«أمانة القصيم» تغلق 16 منشأة مخالِفة وتصادر 4 أطنان مواد غذائية فاسدة

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلدياتها (16) منشأة خلال الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك امتدادًا للحملة المكثفة التي تنفذها أمانة المنطقة يوميًّا على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن سلامة الجميع هدف رئيسي تسعى الأمانة إلى تحقيقه بحزم عبر جولات رقابية مكثفة تستهدف جميع المنشآت التجارية على مستوى المنطقة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ونفذت الأمانة وبلديات المنطقة أكثر من (9500) جولة رقابية أصدرت خلالها (923) مخالفة وإشعارًا على المنشآت المخالفة، من ضمنها (19) مخالفة للتدابير الصحية والوقائية، و(3) مخالفات تكدس في مساكن العمالة، بالإضافة إلى (6) مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، ومصادرة (4) أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي.

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