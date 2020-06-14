طالبان سعوديان يحصدان ميداليتين عالميتين في «أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات»

حقّق طالبان بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إنجازًا جديدًا للوطن؛ وذلك في «أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات»، الذي أقيم «عن بُعد».

وحقق الطالب خالد بن حمد العجران الميدالية الفضية، فيما حصد الطالب محمد سعد الشهري الميدالية البرونزية.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبين الفائزين.

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وأكد العجران أن الطالبين وزملاءهما الفائزين في مناطق المملكة المختلفة، نموذج مشرف للطلاب المبدعين يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ويعكس الشراكة المتميزة بين وزارة التعليم و«مؤسسة الملك عبدالعزيز لرعاية الموهبة والإبداع».

وكشف أن تلك الشراكة نتج عنها تقديم العديد من البرامج والملتقيات العلمية المختلفة لتدريب وصقل مهارات الطلاب والطالبات سنويًّا؛ الأمر الذي أثمر هذه المنجزات التي تُسجل للوطن.

وكان طلاب الوطن حققوا المركز الـ15 بالمسابقة، من بين 337 طالبًا يمثلون 38 دولة؛ وذلك في إنجاز علمي دولي غير مسبوق.

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