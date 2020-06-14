«العدل» تجيز تملك الأراضي الواقعة ضمن «مخطط البساتين» بالباحة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن صدور موافقة سامية تقضي بإجازة تملك الأراضي الواقعة ضمن «مخطط البساتين» بمحافظة العقيق في منطقة الباحة، التي بلغ مجموع مساحتها قبل التخطيط مليون متر مربع.

وأفادت الوزارة بأن الموضوع دُرس لدى فريق العمل الدائم، المُشكَّل بأمر سامٍ للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك، ورفع التوصيات بشأن المعالجة، حسبما ذكرت الوزارة، مشيرةً إلى أن دراسة تلك الصكوك شهدت سرعة ملموسة في إنجازها، واقتراح معالجتها والعمل على سرعة معالجة ما جرى إحالته إلى الفريق؛ رفعًا للضرر.

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