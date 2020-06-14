السعودية اليوم / تونس تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا



تونس 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

سجلت تونس إصابتين جديدتين بفيروس

وأفاد بيان صادر بشان الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابتين الجديدتين اثر إجراء 1117 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 998 حالة شفاء .

ولفت البيان النظر إلى استقرار عدد المتوفين عند 49 شخص.

// انتهى //

19:52ت م

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تونس 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسسجلت تونس إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1096 حالة مؤكدة.وأفاد بيان صادر بشان الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابتين الجديدتين اثر إجراء 1117 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 998 حالة شفاء .ولفت البيان النظر إلى استقرار عدد المتوفين عند 49 شخص.// انتهى //19:52ت م0179

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