

محايل 22شوال 1441 هـ الموافق 14يونيو 2020 م واس

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة بارق حضورها المكثف والمنسق في الشوارع والطرقات والتقاطعات والميادين العامة للتشديد على تطبيق أمر منع التجول من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

وخلال جولة عدسة "واس" الميدانية اليوم بمحافظة بارق وثّقت خلو الطرق الرئيسة والميادين من المرتادين من المواطنين والمقيمين, الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع للمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول ، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

19:28ت م

0173



محايل 22شوال 1441 هـ الموافق 14يونيو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمحافظة بارق حضورها المكثف والمنسق في الشوارع والطرقات والتقاطعات والميادين العامة للتشديد على تطبيق أمر منع التجول من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدكوفيد-19، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خدماتها.وخلال جولة عدسة "واس" الميدانية اليوم بمحافظة بارق وثّقت خلو الطرق الرئيسة والميادين من المرتادين من المواطنين والمقيمين, الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع للمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول ، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //19:28ت م0173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجهات الأمنية تواصل حضورها المكثف في شوارع وطرقات محافظة بارق لمتابعة تطبيق أمر منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.