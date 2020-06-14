السعودية اليوم / زلزال بقوة 5,7 درجات يضرب شرق تركيا



اسطنبول 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات اليوم محافظة بينغول في شرق تركيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بعد انهيار برجين للمراقبة.

وقال مكتب المحافظ المحلي في بيان إن انهيار البرجين تسبب بإصابة ثلاثة من رجال الأمن بجروح، موضحاً أن مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 14:24 ت غ كان قرية كيناربينار.

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19:25ت م

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