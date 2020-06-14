اقتصادي / وكيل أمانة الشرقية للخدمات يتفقد أعمال الصيانة بسوق الخضار المركزي بالدمام



الدمام 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

تفقد وكيل أمانة المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل اليوم سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام الذي بدأت أعمال الصيانة التطويرية والتنظيم فيه بعد أن تقرر إغلاقه بشكلٍ مؤقت حتى الانتهاء منها؛ نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأكّد المهندس مغربل سعي الأمانة للوقوف على مصلحة الفرد والمجتمع في المنطقة، حيث إنها تعمل على قدمٍ وساق وفق البروتوكولات البلدية التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية حسب خطة دورية تقوم بمتابعتها وتقييم العمل بها يومياً، ومنها صيانة الأسواق المركزية .

وأشار إلى أنه تم تسليم المقاول القائم على أعمال الصيانة للمظلة، وستقوم بآلية الإغلاق الإدارة العامة للأسواق بمنع دخول الأفراد ويقتصر السماح بالدخول على التجار والمورّدين ممن لديه سجل تجاري للحراج البلدي والمستورد على وجه الخصوص يومياً من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة الخامسة فجراً، مبيناً أن الأمانة ستقوم بإغلاق إحدى المظلات بهدف عمل صيانة لها، وسيتم نقل الباعة الموجودين بها إلى مظلات أخرى وفق خطة تنظيمية لعدم تنقلهم بشكل عشوائي يؤثر على مسيرة البيع والشراء، كما سيُنقل الحراج البلدي إلى مظلة مؤقتة لضمان عدم التكدس وتقليل الازدحام بين المتسوقين والباعة، مؤكداً أنه ستتم إعادة افتتاح السوق خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله.

وشدد المهندس مغربل على ضرورة وقوف المراقبين الصحيين على الآلية المتّبعة لتطبيق الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية.

// انتهى//.

18:48ت م

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