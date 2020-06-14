شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 مطلوبين للجهات الأمنية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة القصيم القبض على 6 مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ستة مواطنين، ( في العقدين الثالث والرابع من العمر )، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.

وقد ضبط بحوزتهم ( 210 ) أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبةٍ مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.