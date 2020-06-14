شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تجدد وقوفها مع العراق ضد جميع مظاهر الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت الوزارة التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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