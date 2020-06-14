شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي": ندعم المملكة في كل إجراءاتها لمواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء، محملا ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.
وجدد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تعمل على تحييد وتدمير هذه القوات الباليستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.
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