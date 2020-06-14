تعرّف على سر فصيلة بومباي جروب

2020-06-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تنظم “الصحة” اليوم الأحد حملة للتبرع بالدم، تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو 2020م.

وأبانت الوزارة أن التبرع بالدم يعتبر عملًا إنسانيًا نبيلًا، حيث يسهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضي الذين هم في أمسّ الحاجة لنقل الدم.

وفي هذا الإطار يقول أخصائي التبرع بالدم نادر عبدالمعطي لـ” متابعات الخليج 365”، إن هناك أربعة فصائل للدم هي A، B، AB O. وتعد مسألة مطابقة نوع الدم بين المانح والمتلقي أمرًا مهمًا، وإلا فإنه يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.

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وحول سر وقصة فصيلة O وهي فصيلة الكرماء والنادرة والتي تعرف ب” بومباي جروب ” تابع قائلًا: فصيلة “بومباي” أطلق عليها هذا الاسم نتيجة اكتشافها وتصنيفها لأول مرة كفصيلة دم نادرة في مدينة بومباي في الهند وهي فصيلة O، وهي الفصيلة الدموية التي تعتبر نادرة على مستوى العالم وقد توجد بنسبة تراوح بين 1و 3 لكل مليون نسمة، والمريض الذي يحمل فصيلة دم “بومباي جروب” لا يقبل نقل الدم إليه مطلقًا سوى من الفصيلة نفسها بخلاف بعض الأشخاص الذين يحملون الفصائل الدموية النادرة الأخرى، حيث من الممكن أن تتقبل نقل الدم من فصيلة أخرى مع حدوث بعض الأعراض بسبب اختلاف فصيلة الدم ويعود السبب في ذلك إلى أن نظام H في تحديد فصائل الدم يحتوي على نوعين من الجينات الأول H والذي يتواجد في فصيلة الدم O وهو الجين السائد ويفرز مضاد (الأنتيجين) والذي يتحد مع نوع معين من السكريات إلى المستضاد A في فصيلة الدم A وغيرها من الفصائل المعروفة، أما الجين الثاني H فهو الجين المتنحي ولكي يظهر يجب أن يتواجد في صورة HH لينتج عن ذلك ظهور فصيلة “بومباي” التي يرمز لها بـ Oh، ,باستخدام الطريقة الاعتيادية لتحديد فصيلة الدم يتم تصنيفها كفصيلة O وهي تتميز بوجود مضاد H في السيرم والذي يتفاعل بقوة مع خلايا الدم الحمراء لفصيلة الدم O ويسبب تخثرها ويعمل على درجة حرارة تراوح بين 4و37 درجة مئوية كما أنه يتفاعل مع الخلايا الحمراء في فصائل الدم A-B-AB بدرجة أقل.

وأكد أن حاملي هذه الفصيلة يعمدون إلى التبرع بدمائهم لدى فروع بنك الدم من أجل إنقاذ من هم في أمس الحاجة إليها.

وكانت “الصحة” قد أوضحت أنه يمكن للراغبين في التبرع حجز موعد من خلال تطبيق “موعد”، واختيار أقرب منشأة للمتبرع. وفي الوقت الذي يرغب فيه، مؤكدةً أن جميع مراكز استقبال التبرع بالدم آمنة، ويتم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كل التدابير الوقائية.

يُذكر أن “الصحة” نجحت خلال فترة جائحة كورونا في الحفاظ على وفرة المخزون في بنوك الدم، حيث بلغ عدد المتبرعين خلال فترة الحجر من 27/ 7/ 1441 إلى 8/ 10/ 1441هـ نحو 50 ألف متبرع ومتبرعة في جميع المناطق الصحية.

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