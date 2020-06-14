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ضبط 6 مواطنين مطلوبين برفقتهم عاملة منزلية متغيبة بالقصيم

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2020-06-14

ضبط 6 مواطنين مطلوبين برفقتهم عاملة منزلية متغيبة بالقصيم

تورطوا في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وتفحيط وحوادث سير

متابعات الخليج 365 - واس

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ستة مواطنين، ( في العقدين الثالث والرابع من العمر )، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.
وقد ضبط بحوزتهم ( 210 ) أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبةٍ مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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