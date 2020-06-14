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قتيلان و5 مصابين في إطلاق نار مجهول بأتلانتا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بجروح، نتيجة إطلاق مجهولين للرصاص في مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا شمال شرق الولايات المتحدة.
وأشارت مصادر إعلامية أمريكية، إلى أن الهجوم، وقع في الوقت الذي شهدت المدينة فيه مظاهرات تطالب بالتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، وكذلك ضمان احترام حقوق الأمريكيين من أصل إفريقي.
وقالت المصادر، إن إطلاق الرصاص، تم من سيارة، ونجم عنه مصرع شخصين على الفور، ونقل 5 مصابين إلى المستشفى، وتحقق الشرطة، في الوقت الحالي، في ملابسات الحادث، لتحديد الجناة والقبض عليهم.
وقد اندلعت الاحتجاجات في مدينة أتلانتا، يوم السبت، بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية رايشارد بروكس.
ووفقًا لسلطات الولاية، حاول رجال الشرطة في مساء يوم الجمعة اعتقال بروكس، الذي كان في السيارة قرب مطعم للوجبات السريعة، لكنه أبدى المقاومة، وحاول أحد رجال الشرطة استخدام مسدس صعق كهربائي، لكن بروكس تمكن من أخذه، وحاول استخدامه ضد الشرطة، بعد ذلك قام أحد رجال الشرطة بإطلاق عدة رصاصات على بروكس، الذي توفي لاحقًا في المستشفى.
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