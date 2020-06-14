السعودية | "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثيين للمدنيين بالمناطق السعودية الحدودية

شكرا لقرائتكم "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثيين للمدنيين بالمناطق السعودية الحدودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بشدة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين الآمنين في المناطق السعودية الحدودية مع اليمن.

واستنكرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها على تويتر هجوم الحوثيين على المدنيين في مدينتي نجران وخميس مشيط في السعودية بطائرات بدون طيار وإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه نجران، مما أسفر عن إصابة بعض المدنيين نتيجة سقوط الشظايا.

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وأعرب الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، عن استنكاره الشديد "للهجوم الإرهابي" على المدنيين الأبرياء محملا جماعة الحوثي ومن يقف وراءها بالمال والسلاح "المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية".

وجدد العثيمين دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات "لمواجهة هذا الإرهاب الخطير".