محمد بن مسعود - الدمام - جددت التأكيد على تضامنها ووقوفها ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 06:54 PM جددت التأكيد على تضامنها ووقوفها ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف Advertisements المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بديالي شمال شرق العراق المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بديالي شمال شرق العراق أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. الكلمات المفتاحية ، المملكة تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بديالي شمال شرق العراق ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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