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محمد بن مسعود - الدمام - كرم قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، اللواء خالد بن أحمد الضبيب، عددًا من منسوبي أمن طرق قوة الباحة.
وسلم شهادات الشكر والتقدير، نيابة عن اللواء "الضبيب"، قائد قوات أمن الطرق بمنطقة الباحة العقيد عايض بن مطلق السبيعي.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 06:33 PM
كرم قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، اللواء خالد بن أحمد الضبيب، عددًا من منسوبي أمن طرق قوة الباحة.
وسلم شهادات الشكر والتقدير، نيابة عن اللواء "الضبيب"، قائد قوات أمن الطرق بمنطقة الباحة العقيد عايض بن مطلق السبيعي.
، قائد قوات أمن الطرق يكرم عددًا من منسوبي قوة الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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